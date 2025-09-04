Berkshire Hathaway Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Berkshire Hathaway

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 747.750,00 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich um 20:06 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 747.750,00 USD ab. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 747.315,00 USD nach. Mit einem Wert von 759.399,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 34 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 657.900,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

