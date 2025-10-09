DAX24.663 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.936 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

09.10.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 749.000,00 USD ab.

Berkshire Hathaway Inc. B
429,15 EUR -2,85 EUR -0,66%
Um 15:51 Uhr ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 749.000,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 749.000,00 USD. Bei 750.000,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 21 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 7,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,16 Prozent.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.891,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
