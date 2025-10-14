DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Aktienkurs im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

14.10.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 745.000,01 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
428,55 EUR 3,80 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:03 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 745.000,01 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 745.000,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 733.150,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 28 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 9,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 13,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 92,52 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.891,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
