Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 762.059,40 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 762.059,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 762.059,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 770.334,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 18 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,67 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 661.614,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 15,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 01.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 21.413,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.272,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 94,97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.827,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

