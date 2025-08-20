Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 727.039,74 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 15:45 Uhr um 0,8 Prozent auf 727.039,74 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 727.039,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 730.020,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,65 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

