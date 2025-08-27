Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 746.690,01 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 746.690,01 USD. Bei 746.690,01 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 744.765,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 10 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,89 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

