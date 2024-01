Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 357,57 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 11:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 357,57 USD abwärts. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 357,57 USD. Zuletzt wechselten via London 244.050 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 372,00 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. 4,04 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 291,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2023). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 22,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway ließ sich am 04.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,96 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93.210,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway einen Umsatz von 76.934,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,30 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

