Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 420,20 USD zeigte sich die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 420,20 USD an der Tafel. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 421,40 USD zu. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 417,90 USD nach. Bei 421,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 103.711 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 430,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 2,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 24.02.2024 vor. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,01 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93.376,00 USD umgesetzt, gegenüber 78.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,12 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

