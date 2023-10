Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 350,33 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 350,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 349,61 USD. Mit einem Wert von 353,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 11.640 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 373,21 USD erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,53 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 262,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 05.08.2023. Das EPS wurde auf 4,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 4,20 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.503,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.180,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

