Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Vormittag im Plus

Berkshire Hathaway im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 362,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,6 Prozent auf 362,45 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 362,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 362,04 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 6.765 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 364,52 USD erreichte der Titel am 08.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 0,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 261,72 USD erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.08.2023 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.503,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.180,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 16,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

