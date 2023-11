Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Berkshire Hathaway im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 328,00 EUR abwärts.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 328,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 328,00 EUR. Bei 330,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 5.695 Stück.

Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 349,20 EUR an. Gewinne von 6,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 272,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 05.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92.503,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway einen Umsatz von 76.180,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 26.02.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 16,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

