Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagmittag stabil

Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 328,60 EUR bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 328,60 EUR an der Tafel. Bei 330,40 EUR erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 327,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,00 EUR. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.176 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 349,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 272,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 07.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92.503,00 USD im Vergleich zu 76.180,00 USD im Vorjahresquartal.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2023 17,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

