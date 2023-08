Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 349,92 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 349,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 349,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,69 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 6.967 Aktien.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 354,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 261,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 06.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85.393,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 70.810,00 USD ausgewiesen worden waren.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Ausblick: Berkshire Hathaway präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Warren Buffett hat Grund zur Freude: NYSE-Buffett-Beteiligung Occidental Petroleum kauft Millionen eigener Aktien von Berkshire zurück

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Berkshire Hathaway abgeworfen