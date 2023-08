Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 324,00 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 324,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 324,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 322,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.252 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 07.08.2023 markierte das Papier bei 324,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 266,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 21,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85.393,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.810,00 USD in den Büchern standen.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,49 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

