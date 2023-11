Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 344,82 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 344,82 USD abwärts. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 344,63 USD nach. Bei 346,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 85.778 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 373,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 288,06 USD. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 16,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 04.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 93.210,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.180,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,33 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

