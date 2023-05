Berkshire Hathaway Aktie News: S&P 500 Aktie Berkshire Hathaway legt am Mittag zu

Um 12:03 Uhr sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 297,60 EUR zu. Bei 298,60 EUR erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 296,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.855 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2022 auf bis zu 307,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 3,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 251,05 EUR fiel das Papier am 24.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 18,54 Prozent sinken.

Am 25.02.2023 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.165,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.810,00 USD in den Büchern standen.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 15,37 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Aus Warren Buffetts Regelbuch: Danach lebt und investiert die Börsen-Legende

Warren Buffett sah Probleme im Bankensektor kommen: Diese Bankaktien stieß der Starinvestor ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway Inc. B Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com