Berkshire Hathaway Aktie News: S&P 500 Aktie Berkshire Hathaway am Montagnachmittag stärker

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 327,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 330,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 328,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.105 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 331,83 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (260,11 USD). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 26,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 25.02.2023. Das EPS lag bei 3,01 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.810,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 15,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

