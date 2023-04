Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 21:50 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 286,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 286,40 EUR. Bei 284,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.423 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 12,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 251,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Berkshire Hathaway gewährte am 25.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,87 USD je Aktie in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,55 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com