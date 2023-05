Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway behauptet sich am Montagvormittag

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 322,37 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 322,37 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 321,35 USD. Bei 321,53 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 1.187 Stück.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 331,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 2,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 261,72 USD. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 18,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Berkshire Hathaway ließ sich am 06.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 85.393,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 70.810,00 USD umsetzen können.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com