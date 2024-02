Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 405,99 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 22:15 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 405,99 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 406,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 404,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.180.654 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 406,74 USD an. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 0,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.03.2023 auf bis zu 292,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 27,97 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 06.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 93.210,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2023 17,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

