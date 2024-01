Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Montagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,3 Prozent auf 366,89 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 366,89 USD. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 368,25 USD. Bei 362,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 9.858 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 373,21 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 25,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.11.2023 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93.210,00 USD im Vergleich zu 76.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,45 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

