Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Berkshire Hathaway-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 323,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 21:52 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 323,60 EUR. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 324,60 EUR. Bei 322,80 EUR markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 14.113 Stück.

Am 19.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,20 EUR. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 7,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 272,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 18,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.11.2023 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93.210,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.934,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Berkshire Hathaway am 26.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor einem Jahr verdient

Apple-Aktie crasht, S&P 500 stürzt ab, Elon Musk geht in Entzug: Hedgefonds-Manager Doug Kass listet seine "10 Überraschungen in 2024" auf

Ölpreis-Ausblick: Darum korrigiert Goldman Sachs seine Ölpreis-Prognose für 2024 nach unten