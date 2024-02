Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Montagmittag an

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,2 Prozent auf 402,20 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 402,20 EUR. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 407,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 387,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 23.796 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 407,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 1,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 272,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Berkshire Hathaway ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93.210,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway einen Umsatz von 76.934,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Beteiligungen hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im Schlussquartal 2023

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht

Discover-Aktie mit Kurssprung: Buffett-Wert Capital One plant Übernahme von Discover