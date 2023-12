Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway stabilisiert sich am Nachmittag

Berkshire Hathaway im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 356,49 USD bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 356,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 357,20 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 356,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 356,90 USD. Zuletzt wurden via New York 51.931 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Bei 373,34 USD markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 4,51 Prozent niedriger. Bei 292,45 USD fiel das Papier am 18.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 17,96 Prozent sinken.

Am 04.11.2023 lud Berkshire Hathaway zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93.210,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.934,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,30 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

