Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway wird am Vormittag ausgebremst

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 409,69 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 409,69 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 408,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 422,77 USD. Zuletzt wechselten 6.331 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 424,52 USD. Mit einem Zuwachs von 3,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 28,59 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Am 24.02.2024 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93.376,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Bilanz schlägt Erwartungen: Buffetts Berkshire Hathaway hält Barmittel in Rekordhöhe - Aktie dreht dennoch ins Minus

Orakel von Omaha: Das macht eine Warren Buffett-Aktie aus

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Beteiligungen hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im Schlussquartal 2023