Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Dienstagmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 380,40 EUR.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 380,40 EUR. Bei 381,00 EUR markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 378,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 16.930 Stück.

Am 26.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 407,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 272,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 28,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 24.02.2024 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,37 Prozent auf 93.376,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Berkshire Hathaway am 06.05.2024 vorlegen.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

