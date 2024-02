Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag auf rotes Terrain

Berkshire Hathaway im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 406,45 USD ab.

Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 406,45 USD ab. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 406,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 409,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 156.427 Stück.

Am 26.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 430,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,79 Prozent. Am 18.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,05 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 24.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93.376,00 USD im Vergleich zu 76.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 17,83 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

