So entwickelt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

29.11.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 360,50 USD nach oben.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 360,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 361,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 360,02 USD. Bisher wurden heute 127.181 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt. Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 373,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 292,45 USD erreichte der Anteilsschein am 18.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 04.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 3,53 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 93.210,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.934,00 USD erwirtschaftet worden. Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,30 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

