Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 358,75 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 358,75 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 358,75 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 359,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.515 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 373,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.03.2023 Kursverluste bis auf 292,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 04.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93.210,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Berkshire Hathaway am 26.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,30 USD fest.

