Berlin 2019 Spitzenreiter beim Wachstum in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in Berlin ist 2019 so schnell gewachsen wie in keinem anderen Bundesland.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in der Hauptstadt vor allem dank der boomenden Unternehmens-Dienstleister um 3,0 Prozent, wie die Statistikämter der Länder am Montag mitteilten. In Hamburg betrug das Plus 2,2 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern zog die Konjunktur um 1,5 Prozent an. Im bundesweiten Schnitt stieg das BIP um 0,6 Prozent. Im Saarland schrumpfte die Wirtschaft dagegen um 0,6 Prozent, in Rheinland-Pfalz wegen der schwächelnden Industrie sogar um 1,3 Prozent.

Für 2020 erwarten Ökonomen wegen der Corona-Krise eine kräftige Rezession in Deutschland. Die Wirtschaftsweisen rechnen in ihrem Basisszenario mit einem Konjunktureinbruch von 2,8 Prozent. Je nachdem wie lange die Ausgangssperren wegen der Epidemie anhalten, könnte es auch ein Minus von knapp fünf Prozent oder mehr geben.