Berlin lässt mögliche Befassung des EU-Gipfels mit Finanzstreit offen

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat offen gelassen, ob beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel noch versucht werden soll, eine Lösung im Finanzstreit mit Ungarn und Polen zu finden. Die EU-Spitzen würden über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie sowie über ein neues EU-Klimaziel für 2030 sprechen. "Die nächsten Tage werden dann zeigen, ob es auch um das Gesamtpaket aus mehrjährigem Finanzrahmen, Aufbaupaket und Konditionaliätsmechanismus zum Schutz des EU-Haushalts gehen wird", erklärte Seibert in Berlin.

Ungarn und Polen blockieren den EU-Finanzplan und damit das Inkrafttreten des 750 Milliarden Euro schweren EU-Aufbaupakets wegen der Kopplung an einen Rechtsstaatsmechanismus. Berichten zufolge arbeitet die EU-Kommission deshalb an einem Corona-Aufbaufonds ohne die beiden Länder. Seibert wollte auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz dazu keine Stellung nehmen. "Ich möchte jetzt über Einzelheiten des laufenden Prozesses des Nachdenkens und des Lösungssuchens keine Auskunft geben", erklärte er.

Die Wichtigkeit einer Einigung sei für jeden leicht ersichtlich, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führe laufende Verhandlungen im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. "Wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten, war ihre Aussage, und die gilt", betonte ihr Sprecher. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen bei ihrem zweitägigen Gipfeltreffen laut Tagesordnung außer über die weitere Koordinierung im Zusammenhang mit der Pandemie und den Klimawandel auch über Sicherheit und Außenbeziehungen beraten.

Laut Seibert stehen konkret unter anderem der Kampf gegen den Terrorismus, die künftigen Beziehungen zu den USA und die Beziehungen zur Türkei auf der Agenda. Zu möglichen Sanktionen gegen die Türkei wollte sich Seibert nicht festlegen. "Da sind politische Diskussionen zu führen im Kreise der Staats- und Regierungschefs, und denen möchte ich hier nicht vorgreifen", sagte er. Am Freitag wollen alle 27 Staats- und Regierungschefs zudem bei einem erweiterten Euro-Gipfel die Bankenunion und die Kapitalmarktunion diskutieren.

