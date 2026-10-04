DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.731 +0,6%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Berlin: Neue U-Bahnzüge fahren künftig auch auf der U9

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
15.14 EUR 0.30 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
275.90 EUR 2.90 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
Stadler Rail
32.56 EUR 0.76 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe J sind ab Montag auch auf der Linie U9 im Einsatz. Zunächst sollen dort zwei Züge mit je sechs Wagen eingesetzt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit. Weitere sollen bald folgen.

Werbung

Insgesamt seien derzeit 124 Wagen der neuen Baureihe im Einsatz. Die ersten Fahrzeuge wurden im Mai ausgeliefert und fuhren bislang ausschließlich auf der Linie U5. Bis Jahresende soll die Flotte auf 170 Wagen wachsen.

Gemeinsam mit den neuen Zügen der Schwester-Baureihe JK für die Linien U1 bis U4 sollen sie die überalterte U-Bahnflotte der BVG verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Die Neufahrzeuge wurden dringend gebraucht.

Die Zuverlässigkeit war in den vergangenen Jahren wegen des hohen Wartungsaufwands für die alten Züge stark eingebrochen. Inzwischen hat sie sich deutlich erholt.

Werbung

Auf der U5 etwa fuhren im vergangenen Jahr im Schnitt 98,4 Prozent der Züge planmäßig. Seit dem Start der neuen Baureihe J vor rund viereinhalb Monaten sei diese Quote auf 99 Prozent gestiegen, teilte die BVG weiter mit./maa/DP/zb

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Buy UBS AG
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.