Berlin schlägt EU-Kommission Kompromiss im Verbrennerstreit vor - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Im Konflikt zwischen Berlin und Brüssel um das Aus des Verbrennungsmotors hat einem Medienbericht zufolge das Bundesverkehrsministerium der EU-Kommission am Donnerstagabend einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Das berichtet der Spiegel und verweist auf eine E-Mail von Hartmut Höppner, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, an die Kommission.

Laut Spiegel ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von seiner früheren Forderung abgerückt, die geplanten Flottengrenzwerte neu zu verhandeln, um auch nach dem Jahr 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren zulassen zu können. Stattdessen fordert Wissings Ministerium nun "im Zuge der Annahme" der neuen CO2-Grenzwerte, dass die Kommission nochmals eine Erklärung abgibt. In ihr soll sie versichern, die Zulassung von ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betriebenen Autos auch nach 2035 zu ermöglichen. Solch ein Passus steht aktuell in dem geplanten Gesetz zu den neuen CO2-Grenzwerten nur in Form eines rechtlich unverbindlichen sogenannten Erwägungsgrundes, so der Bericht.

Das Bundesverkehrsministerium war nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme zu erreichen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erklärte im ZDF-Morgenmagazin, er könne nicht bestätigen, dass der Streit beigelegt sei. "Dieser Streit ist erst vom Tisch, wenn die Europäische Kommission eine ganz klare rechtliche Vorgabe auf den Tisch legt, dass nach 2035 Verbrenner mit E-Fuels, den sogenannten synthetischen Kraftstoffen, möglich sind", sagte Djir-Sarai. Erst wenn diese rechtliche, klare Vorlage vorliege, sei der Streit vorbei.

March 24, 2023