Berlin schließt sich weltweiter Biodiversitäts-Koalition an

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will sich auch mit Blick auf die Corona-Pandemie stärker gegen das weltweite Artensterben engagieren. Dazu schließe sie sich der sogenannten High Ambition Coalition for Nature and People an, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich eines von Frankreich ausgerichteten digitalen Biodiversitäts-Gipfels. Der Verlust von Fauna und Flora habe "dramatische Konsequenzen auch für uns Menschen", weshalb die Bemühungen zum Schutz von Lebensräumen sofort und "erheblich" erhöht werden müssten, betonte Merkel. Eine konkrete Finanzierungszusage machte sie jedoch nicht.

Die Naturschutz-Koalition von 45 Staaten unter Führung von Frankreich, Costa Rica und dem Vereinigten Königreich als Ko-Vorsitzender für die Ozeane wurde anlässlich des Biodiversitäts-Gipfels offiziell ins Leben gerufen. Ziel ist es, bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Ozeanfläche vor dem Raubbau oder dem Umkippen zu schützen. Dazu sollen Naturreservate errichtet und bedrohtes Land mithilfe privater und öffentlicher Spenden zurückgekauft werden.

Merkel verwies auf bisherige Zahlungen Deutschlands gegen die weltweite Abholzung. Zusammen mit Deutschland und Großbritannien habe die Regierung in den vergangenen fünf Jahren 5 Milliarden US-Dollar für den Erhalt der Regenwälder ausgegeben. Allerdings liegt der von Norwegen und Deutschland finanzierte Amazonasfonds seit 2019 brach, weil die brasilianische Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro die massiven Brandrodungen fortsetzt.

Merkel betonte, sie unterstütze auch eine weitere von Frankreich 2019 initiierte Regenwald-Allianz. Unter deutschem Vorsitz habe sich die sogenannte Amsterdam-Partnerschaft zudem klar für nachhaltige und entwaldungsfreie Lieferketten bekannt.

Der "One Planet Summit" wird von Frankreich in Kooperation mit den Vereinten Nationen und der Weltbank organisiert, um den UN-Biodiversitätsgipfels COP15 im chinesischen Kunming im Mai dieses Jahres vorzubereiten. An der Konferenz nahmen auch EU-Ratspräsident Charles Michel oder der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom, teil.

January 11, 2021 11:32 ET (16:32 GMT)