DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.809 +0,4%Euro1,1687 +0,1%Öl101,5 +7,6%Gold4.724 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus
Top News
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet
Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Berlin: Spitzen der Koalition wollen Ergebnisse vorstellen

13.04.26 07:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen am Vormittag in Berlin über die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen informieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas sowie der CSU-Vorsitzende Markus Söder sollen um 9.00 Uhr vor die Medien treten, wie die SPD mitteilte. Zentrales Thema der Gespräche war, wie die Verbraucher angesichts der hohen Energiepreise entlastet werden können. Daneben ging es um die anstehenden Reformprojekte./wn/DP/men