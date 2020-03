Berlin verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt kräftig zu -- Bank of England senkt Leitzins -- adidas erwartet unter Vorbehalt Gewinnwachstum -- Hannover Rück, PUMA, Knorr-Bremse, LANXESS im Fokus

OMV stockt Anteile an Chemiekonzern Borealis auf. Fiat hält Werke wegen Corona-Krise in Italien vorübergehend an. Tesla will für Elektro-Pickup neue Fabrik in den USA bauen. Schaeffler-Aktie erholt sich von Corona-Rutsch. Prudential-Aktie fest: IPO von US-Tochter Jackson geplant. EZB-Chefin Lagarde befürchtet offenbar Schock für die Wirtschaft wie 2008.