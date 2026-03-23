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Berliner Agentur plant Social-Media-Alternative für Europa

24.03.26 11:34 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues soziales Netzwerk einer Berliner Werbeagentur will als europäische Alternative zu Plattformen wie Tiktok, Facebook und Instagram an den Start gehen. Die Beta-Version von "wedium" soll am 25. März beginnen, der reguläre Start ist für Juli geplant, wie das Unternehmen mitteilte.

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Nach Angaben der Betreiber soll die Plattform unter anderem ohne personalisierte, auf Verweildauer ausgerichtete Algorithmen auskommen. Vorgesehen seien zudem Funktionen zum Jugendschutz sowie Maßnahmen gegen Falschinformationen und manipulierte Inhalte.

Ein zentrales Element ist der Mitteilung zufolge eine verpflichtende Identitätsprüfung für aktive Nutzer. Beiträge sollen nur von verifizierten Personen veröffentlicht werden können, während nicht verifizierte Nutzer Inhalte lediglich konsumieren können.

Europaweite Regulierungsdebatte

In Deutschland wird seit Monaten kontrovers über ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige diskutiert. CDU und SPD haben sich bereits für feste Altersgrenzen ausgesprochen, die CSU sieht das kritisch.

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Auch auf EU-Ebene rückt das Thema stärker in den Fokus: Die Staats- und Regierungschefs hatten sich kürzlich dafür ausgesprochen, Altersgrenzen für Plattformen weiter voranzubringen. Grundlage ist unter anderem das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act), dessen Regeln zum Schutz Minderjähriger konsequenter umgesetzt werden sollen. Zuständig für die Regulierung großer Plattformen ist die Europäische Kommission./svv/DP/men

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
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16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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