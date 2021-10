Berliner CDU kritisiert Beschluss von SPD und Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner CDU hat den Beschluss von SPD und Grünen kritisiert, in zwei Dreierformaten mit FDP und Linken weiter zu sondieren. "In Berlin ist wohl weiter-so oder weiter-so-light angesagt", erklärte CDU-Chef Kai Wegner am Freitag. "Weder mit der Ampel noch mit Rot-Grün-Rot wird es einen Neustart für Berlin geben, dabei wäre dieser so dringend notwendig." Berlin brauche einen echten Neustart. "Für diesen stehen wir weiterhin bereit", so Wegner./ah/ppz/kr/DP/ngu