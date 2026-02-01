DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.881 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,26 -0,3%Gold5.156 -1,4%
Berliner Hauptbahnhof: 27 Rolltreppen weiter außer Betrieb

24.02.26 17:18 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Hauptbahnhof sind 27 von insgesamt 52 Rolltreppen aufgrund technischer Probleme weiterhin gesperrt. Die Prüfungen aller Anlagen seien inzwischen abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fehler sei gefunden: "Defekte Zahnräder im Rolltreppen-Getriebe machen den sicheren Betrieb der Anlagen unmöglich", hieß es.

Die Reparatur der betroffenen Rolltreppen dürfte aber noch einige Zeit dauern. Auch im Bahnhof Südkreuz sind zehn Rolltreppen weiter außer Betrieb. Die Prüfungen dort liefen noch, hieß es. Einen Zeitplan nannte die Bahn nicht. "Sobald die benötigten Ersatzteile vom Hersteller geliefert worden sind, werden wir mit dem Getriebetausch beginnen", teilte das Unternehmen lediglich mit.

Vor gut einer Woche nahm das Unternehmen 48 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn weitere im Bahnhof Südkreuz außer Betrieb. Grund für die Maßnahme seien Fehler an zwei Rolltreppen eines bestimmten Typs gewesen. Diese seien mitten im Betrieb abrupt stehen geblieben, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte der bundeseigene Konzern noch stets von 42 betroffenen Anlagen im Hauptbahnhof gesprochen, die infolge der Probleme überprüft werden sollten.

Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland nahm die Bahn deshalb Anlagen außer Betrieb. Betroffen waren laut Bahn bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./maa/DP/jha