Berliner Nahverkehr: Einigungsvorschlag nach Schlichtung bei der BVG

Heute im Fokus

Deutscher E-Automarkt: VW vorn - Tesla fällt zurück. Mercedes-Benz setzt weltweit weniger Autos ab. RWE mit Großprojekt in Griechenland. Analyst sieht in Zöllen "wirtschaftliches Armageddon" für die Tech-Branche. Berkshire Hathaway widerspricht Trump: Kein Buffett-Lob für Zoll-Politik. Aktien von BYD, Xiaomi und Co. knicken zweistellig ein - verspätete Reaktion auf eskalierenden Handelskrieg.