Berliner Regierungschef: Tesla-Fahren macht Spaß

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat schon mal einen Tesla ausprobiert. Er sei mal eine Probestrecke gefahren. "Und das macht natürlich Spaß", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Besonders viel Spaß mache es ihm aber nun zu sehen, wie so eine Innovation auch konkret umgesetzt werde. "Und dann bei uns in Berlin auch Arbeitsplätze schaffen wird."

Der US- Elektroauto -Hersteller Tesla will im Umland von Berlin - in Grünheide - eine Fabrik bauen. Das könnte nach Angaben aus Berlin und Brandenburg bis zu 8000 Arbeitsplätze bringen.

Auch ein Ingenieurs- und Designzentrum in Berlin ist geplant. Standort und Zahl der neuen Arbeitsplätze dort sind noch unklar. Wichtig sei die Grundsatzentscheidung für den Produktions- und Innovationsstandort Berlin-Brandenburg, sagte Müller am Rande der Berliner Märchentage im Roten Rathaus. Jetzt würden Berlin und Brandenburg noch viele Einzelheiten mit Tesla verhandeln./kil/DP/zb