Berlins Bürgermeister hält Debatte um Corona-Lockerungen für verfrüht

Heute im Fokus

Dow schließt im Plus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Jobwachstum kommt wieder in Gang -- Daimler fährt Produktion wieder hoch -- RWE, GameStop, GoPro, Pinterest im Fokus

SMA Solar kommt robust durch Corona-Jahr und will weiter wachsen. Merck will BioNTech schneller mit Lipiden für Corona-Vakzin beliefern. Chevron will Noble Midstream vollständig übernehmen. CureVac: Entwicklung auch für ärmere Länder dauert länger - Impfstoffe gegen Varianten geplant. Griechenland wird nur Menschen bis 65 Jahren mit AstraZeneca impfen - Impfstoff laut Studie wirksam bei britischer Mutante.