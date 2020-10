Berlins Bürgermeister Müller: Es ist nicht die Zeit des Feierns

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, hat am Freitag eindringlich gerade an die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen in den deutschen Großstädten appelliert, die aktuelle Corona-Pandemie ernst zu nehmen und unbedachte Feiern zu vermeiden. Diese Gruppe müsse erkennen, dass es "tatsächlich nicht die Zeit des Feiern ist und die Zeit des unbedachten Zusammenkommens" ist. Es gelte, einen erneuten Lockdown zu vermeiden.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, beklagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Müller zudem "Irrlichter" in der aktuellen Debatte zu Corona. Einige würden die Gefährlichkeit der Erkrankung mit Covid-19 bezweifeln. Allerdings sei die Erkrankung weiter gefährlich. Daher sei die Information der Bevölkerung "entscheidend". Deutschland habe eine vergleichsweise alte Bevölkerung, und daher drohe auch eine höhere Sterblichkeit. Er appellierte an die Bevölkerung, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da dieser vor einer Infektion schütze.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen am Freitag 4.516 Fälle erreicht. "Wir sind wohl jetzt wieder in der Situation, wo wir schnell sein müssen, um die Situation noch beherrschen zu können. Deswegen kommt es zu diesen Maßnahmen", sagte Müller zu den jüngsten Verschärfungen in der Corona-Pandemie. Es komme auf diese 20- bis 40-Jährigen an, um insbesondere auch wieder Ältere zu schützen.

Lockdown hätte dramatische Folgen

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass die Zahlen unten bleiben. Man müsse einen Lockdown verhindern, mahnte Müller. Dieser wäre nicht nur dramatisch für die deutsche Wirtschaft, sondern hätte auch vor allen Dingen aus sozialen Gründen dramatische Folgen.

"Wir haben es wirklich gemeinsam, wir haben es selbst in der Hand, wie es sich entwickelt", mahnt Müller.

Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, betonte, dass die Entwicklung in Frankreich der in Deutschland um wenige Wochen vorauslaufe. Dort sei die Situation in den Krankenhäusern wieder schwieriger geworden. "Mit gewisser zeitlicher Verzögerung wird das wieder bei uns eintreten", so Kroemer auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.

Er mahnte die deutsche Politik, sich nicht im Streit zwischen und innerhalb der Bundesländer zu verlieren, sondern sich auf den gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie zu konzentrieren. Bei allem Respekt vor dem Föderalismus "wäre koordiniertes Vorgehen" der Bundesländer nötig.

Kliniken sind voll

Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité, sagte, dass anders als im Frühjahr nun die Klinikbetten voll seien. Auch gebe es einen Mangel an Pflegekräften, die besonders auch die Intensivstationen betreffen. Nun müsse die Charité andere Eingriffe wegen der steigenden Corona-Fälle verschieben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitag mit den Bürgermeistern der deutschen Großstädte über die Corona-Lage beraten. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen gerade in den Städten und Ballungsgebieten deutlich angestiegen. Berlin, Bremen und Frankfurt sind aktuell Risikogebiete, wo es innerhalb der vergangenen sieben Tage durchschnittlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab.

Müller sagte, er erwarte von den Gesprächen, "dass wir dann wieder zu einheitlichen Verfahren kommen". Die unterschiedlichen Reisebeschränkungen, die in den letzten Tagen ausgesprochen wurden, würden in der aktuellen Situation nicht helfen. Berlin hatte sich nicht dem Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten angeschlossen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 05:09 ET (09:09 GMT)