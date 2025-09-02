DAX23.692 +0,4%ESt505.324 ±-0,0%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.192 -0,7%Euro1,1644 -0,2%Öl66,94 -0,7%Gold3.541 -0,5%
Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

04.09.25 11:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,72 EUR 0,15 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

COLOGNO MONZESE/UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit./svv/DP/jha

