Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Henkel vz-Aktie

Investment-Tipp

20.08.26 11:58 Uhr

Bernstein Research-Analyst Callum Elliott hat sich intensiv mit dem Henkel vz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 75,42 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 0,61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.468 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 12,0 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.