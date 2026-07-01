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Analyse im Fokus

Bernstein Research bescheinigt Outperform für BMW-Aktie

02.07.26 13:49 Uhr
BMW-Aktie: Das Rating von Bernstein Research sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BMW-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zu Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten merkte Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung an, dass die dortigen Geschäfte gegen den Branchentrend extrem gut liefen. Eine informelle Umfrage unter den Anwesenden untermauere auch seine Einschätzung, dass der neue Konzernchef einen guten ersten Eindruck hinterlassen habe. Denn Milan Nedeljkovic habe die gewaltigen Herausforderungen für BMW und die Branche durch Änderungen der CO2-Vorschriften, Zölle, den Preiskampf auf dem schwächelnden chinesischen Markt und die globalen Ambitionen chinesischer Automobilhersteller nicht heruntergespielt.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 60,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 462.524 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 31,8 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:10 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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