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Bernstein Research bescheinigt Outperform für Continental-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Outperform für Continental-Aktie

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:27 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 71,10 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,33 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.051 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 9,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:41 Continental Outperform Bernstein Research
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Continental Buy UBS AG

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