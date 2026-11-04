Bernstein Research bescheinigt Outperform für Continental-Aktie

Aktie bewertet

04.11.26 10:43 Uhr

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:27 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 71,10 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,33 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.051 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 9,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.