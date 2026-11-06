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Analyse im Fokus

Bernstein Research beurteilt Continental-Aktie mit Outperform

Bernstein Research beurteilt Continental-Aktie mit Outperform

Bernstein Research hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
69.78 EUR -0.02 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 10:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 70,48 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16,35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.485 Continental-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 8,3 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:16 Continental Outperform Bernstein Research
05.11.26 Continental Buy UBS AG
05.11.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Continental Outperform Bernstein Research

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