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Aktienanalyse

Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alex Irving genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
60.50 EUR 0.16 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich um 09:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 60,22 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21,95 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 199.615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 34,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
10:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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