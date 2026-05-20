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Analyse im Blick

Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

22.05.26 13:25 Uhr
Wie stabil ist die Henkel vz-Aktie? Das neue Rating von Bernstein Research gibt Aufschluss | finanzen.net

Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
65,66 EUR 0,26 EUR 0,40%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:09 Uhr 0,5 Prozent auf 65,88 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 13,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 59.252 Stück. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 2,2 Prozent zurück. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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